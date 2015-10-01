كارثة تهدد حياة 190 تلميذًا بالشرقية بعد تصدع مدرسة رغم قرار الإزالة

يعيش أهالى قرية كفر أبوجبل الابتدائية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مأساة حقيقة، بعد تجاهل جميع مطالبهم للمسئولين بمحافظة الشرقية، من ترميم مدرسة كفر أبو جبل الابتدائية، والتى صادر لها قرار إزالة من الوحدة المحلية التابعة لها القرية منذ عدة سنوات، ولم يهتم أى من المسئولين بشكاوى الأهالى مما يعرض حياة 190 تلميذًا بالمدرسة للموت المفاجئ فى أى لحظة.

ويقول عمرو زكى عن الأهالى، أن مدرسة كفر أبو جبل متهالكة وصادر لها قرار إزالة من الوحدة المحلية، وأن المدرسة بها ما يقرب من 190 تلميذًا لا يستطيعون التحرك داخلها فى الفناء، فضلاً عن تهالك وتشرخ جدران المدرسة وتعرضها فى أى وقت للانهيار على التلاميذ.

وطالب أولياء الأمور بالقرية، المسئولين بنقل المدرسة على أى معهد أزهرى بالقرية لحين ترميمها خوفًا على حياة التلاميذ، وخاصة أن عدد من الأهالى يقضون ساعات اليوم الدراسى أمام المدرسة لحين دخول التلاميذ وخروجهم لمتابعتهم، وخاصة أن دورات المياه بالمدرسة غير أدامية ولا تصلح على الإطلاق.

فيما ناشد العديد من أهالى القرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإرسال لجنة من رئاسة الجمهورية لمعاينة المدرسة، خوفًا من وقوع كارثة تهدد بحياة التلاميذ وخاصة بعد تجاهل جميع المسئولين بالشرقية لمطالبهم.

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