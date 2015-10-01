مرتضى: نرفض حضور 2000 مجند ضد النجم.. ولماذا الإصرار على تكتيف الزمالك؟

تحفظ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار نقل مباراة الفريق أمام النجم الساحلي إلى ملعب برج العرب.

وقال مرتضى عبر قناة "النهار رياضة": "إذا تم نقل اللقاء إلى برج العرب سيتعذر إقامتها بحضور أعضاء النادي ولاعبي الفرق الأخرى".

وأضاف: "وقتها لا يمكن أن أنقل لاعب رياضي هذه المسافة الكبيرة، أو يتم السماح بحضور الجماهير العادية".

واقترح رئيس الزمالك حلاً آخر: "سأتجه لوزارة الداخلية بعد قليل، وأقترح مواجهة النجم في ملعب الكلية الحربية أو الدفاع الجوي".

وأكد مرتضى منصور أنه يرفض فكرة حضور 2000 مجند لمساندة الزمالك، مبررًا: "قد يكون نصفهم أو نسبة كبيرة منهم تنتمي للأهلي وتحدث مشكلة، والعكس صحيح بالنسبة لمباراة الأهلي وأورلاندو".

وأتم مرتضى منصور: "لماذا الإصرار على تكتيف الزمالك، بعد أن ساعد 40 ألف متفرج فريق النجم للفوز علينا 5-1 في مباراة الذهاب".