مرتضى: بيع الدوري لـ3 قنوات؟ ' شوبير هايشوف الويل في نايل سبورت '

يقف مرتضى منصور رئيس الزمالك ولجنة الأندية أمام بيع حقوق بث الدوري المصري الممتاز موسم 2015-2016 لقناتين فقط.

شركة "برزنتيشن" راعية الاتحاد المصري لكرة القدم باعت حقوق البث لنجيب ساويرس حصريا داخل مصر والذى بدوره باع حقوق بث المباريات لقناتي TEN والحياة.

فضلا عن إذاعة المباريات على التليفزيون الحكومي متمثلا في قناة نايل سبورت.

وقال منصور في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الأربعاء: "بصفتي رئيس للجنة الأندية لن أسمح ببيع الدوري لقناتين فقط، وأطالب ببيعه لكل القنوات الرياضية التي تطلبه".

وشن رئيس الزمالك هجوما ناريا على قناة نايل سبورت واصفا إياها بأسوأ مكان يعرض مباريات الدوري المصري، بعدما أذاعته الموسم الماضي بشكل حصري.

وأضاف مرتضى ردا على التكهنات بتطوير القناة مع اقتراب الإعلامي أحمد شوبير لها "شوبير هايشوف الويل معهم".

وأوضح أنه سيدعو لجنة الأندية لاجتماع مع غرفة صناعة الإعلام والشركة الراعية لاتحاد الكرة "برزنتيشن" وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل الوصول لحل في أزمة بيع حقوق بث الدوري لقناتين فقط.