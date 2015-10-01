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مرتضى للساخرين من الزمالك: أتمنى أن يفوز فريقك علينا لاحقا

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مرتضى للساخرين من الزمالك: أتمنى أن يفوز فريقك علينا لاحقا مرتضى للساخرين من الزمالك: أتمنى أن يفوز فريقك علينا لاحقا

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حزنه من الفرحة التي وجدها بعد هزيمة الفريق أمام النجم الساحلي 1-5 في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ووجه مرتضى رسالة، قائلاً: "أقول للشامتين عيب، الزمالك يمثل بلدك، فأين الروح الرياضية، وأين احترامك لمشاعر بلدك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "إذا كنت غاضبًا لأنك خسرت أمام الزمالك، أتمنى أن يفوز فريقك علينا في المباراة القادمة".

وتابع: "لا أريد انتشار هذه الثقافة، بل أتمنى التوفيق للأهلي والزمالك، وتأهلهما للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية".

واختتم مرتضى بأنه أجرى اتصالاً بمسئولي مجلة الأهرام الرياضي، قائلاً إن عنوانهم لمباراة الزمالك والنجم لا يليق بمؤسسة صحفية كبيرة، بل يمكن أن يصدر من مشجع في حارة بروض الفرج.

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