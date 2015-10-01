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مرتضى يبرر رغبته في مواجهة الأهلي بنهائي الكونفدرالية

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مرتضى يبرر رغبته في مواجهة الأهلي بنهائي الكونفدرالية مرتضى يبرر رغبته في مواجهة الأهلي بنهائي الكونفدرالية

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يفضل مواجهة الأهلي في نهائي الكونفدرالية لعدة مزايا للفريقين.

وبرر مرتضى، قائلاً: "الأهلي أفضل له مواجهة الزمالك في النهائي من مواجهة أورلاندو في جنوب أفريقيا أو النجم الساحلي في تونس".

وأضاف عبر قناة النهار : "السفر سيكلف النادي مليون جنيه بسبب الإقامة والطيران، أما أجواء اللعب في تونس أصعب كثيرًا من القاهرة".

وتابع: "قد يصادف الأهلي أيضًا حكمًا ظالمًا في المباريات خارج ".

وأشار إلى أن السبب الأخير هو أن الكونفدرالية بطولة بلا عائد مادي، مؤكدًا أن المكاسب كلها في دوري أبطال أفريقيا.

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