مرتضى يبرر رغبته في مواجهة الأهلي بنهائي الكونفدرالية

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يفضل مواجهة الأهلي في نهائي الكونفدرالية لعدة مزايا للفريقين.

وبرر مرتضى، قائلاً: "الأهلي أفضل له مواجهة الزمالك في النهائي من مواجهة أورلاندو في جنوب أفريقيا أو النجم الساحلي في تونس".

وأضاف عبر قناة النهار رياضة: "السفر سيكلف النادي مليون جنيه بسبب الإقامة والطيران، أما أجواء اللعب في تونس أصعب كثيرًا من القاهرة".

وتابع: "قد يصادف الأهلي أيضًا حكمًا ظالمًا في المباريات خارج مصر".

وأشار إلى أن السبب الأخير هو أن الكونفدرالية بطولة بلا عائد مادي، مؤكدًا أن المكاسب كلها في دوري أبطال أفريقيا.