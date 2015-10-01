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مصدر بأمن الشرقية: عبوة بدائية ومحدث صوت وراء انفجارى الزقازيق

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مصدر بأمن الشرقية: عبوة بدائية ومحدث صوت وراء انفجارى الزقازيق مصدر بأمن الشرقية: عبوة بدائية ومحدث صوت وراء انفجارى الزقازيق
أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية الشرقية، أن الانفجار الذى وقع بمحيط مديرية أمن الشرقية، ناتج عن عبوة بدائية الصنع، قام إرهابيون بتفجيرها، بمحيط المديرية، وتسببت فى حدوث تلقيات بسيارة شرطة وسيارة ضابط بالقسم، وانتقل اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى لموقع الانفجار وتم فرض كردون أمنى وتمشيط المكان.

وأضاف المصدر أن الانفجار الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بجوار سور سجن الزقازيق العمومى، وتسبب فى حالة من الفزع بين الأهالى، ناتج عن انفجار محدث صوت ولم يسفر عن وقوع أى خسائر بشرية.

فيما عززت مديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، من الخدمات الأمنية بمحيط سجن الزقازيق العمومى بمدينة الزقازيق.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت منذ قليل انفجارين الأول بمحيط مديرية الأمن والثانى بجوار سجن الزقازيق العمومى ولم يسفرا عن خسائر بشرية.

- انفجار بالقرب من مديرية أمن الشرقية دون وقع خسائر بشرية
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- انفجار ثان بجوار سجن الزقازيق بالشرقية دون وقع أى خسائر بشرية
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