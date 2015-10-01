انفجار محدث صوت على طريق "الزقازيق – الأشراف" بمحافظة الشرقية

وقع منذ قليل انفجار محدود على طريق الزقازيق – الأشراف بدائرة مركز شرطة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وكان الأهالى قد استيقظوا اليوم الخميس على صوت دوى انفجار، وباستطلاع الأمر تبين أن محدث صوت انفجر على طريق الزقازيق – الأشراف دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، بينما دفعت أجهزة الأمن بقوات من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص محيط الانفجار والتأكد من خلوه من وجود عبوات ناسفة تستهدف المنطقة.

- مصدر بأمن الشرقية: عبوة بدائية ومحدث صوت وراء انفجارى الزقازيق

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