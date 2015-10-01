رئيس كنترول أسيوط: بدأنا فى الإجراءات القانونية ضد طالبة صفر الثانوية

قال هشام طاهر رئيس كنترول الثانوية العامة قطاع أسيوط، إن أعضاء لجنة النظام والمراقبة بدأوا الإجراءات القانونية ضد أسرة الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة، بعد الاتهامات التى طالت الأعضاء طوال الفترة الماضية.

وأشاد طاهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بقرار النيابة الإدارية بحفظ قضية الطالبة لعدم صحة الواقعة، موضحا أنه انتصار للوزارة وأعضاء الكنترول، مشيرا إلى أن ما فعله محامى الطالبة وشقيقها من تشكيكه فى أعمال الكنترولات يمثل إساءة فى حق مصر وليس وزارة التربية والتعليم.

وأكدت طاهر، أن قطاع أسيوط ضمن أفضل القطاعات التى تعمل فى الثانوية العامة، قائلا: اتحدى أى حد يعمل بنفس الآلية التى يعمل بها الكنترول.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالوزارة أن 9 طالبات فى الثانوية العامة بقطاع أسيوط حصلن على صفر، موضحا أن 3 حالات فصلت فيهم النيابة العامة وحالة فصلت فيها النيابة الإدارية بعدم أحقية الطالبات وباقى الحالات فصلت فيها الإدارة العامة للشئون القانونية فى الوزارة أيضا بعدم احقية الطالبات وتم غلق الملفات.

وكانت النيابة الإدارية قررت حفظ قضية مريم ملاك لعدم صحة الواقعة.

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