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"جينيفر لورانس" الوجه الإعلاني لحقائب "ديور" لموسم خريف 2015

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"جينيفر لورانس" الوجه الإعلاني لحقائب "ديور" لموسم خريف 2015 "جينيفر لورانس" الوجه الإعلاني لحقائب "ديور" لموسم خريف 2015

الأربعاء 30-09-2015 14:58

تُعتبر الممثلة الشابة "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence إحدى مُلهمات دار "ديور" Dior المُفضلات، كما أنها إحدى وجوهه الإعلانية إلى جانب نجمات مثل "ريهانا" Rihanna، و"تشارليز ثيرون" Charlize Theron.
ومجدداً هذا الموسم اختارها الدار لتكون الوجه الإعلاني لمجموعة حقائبه الجديدة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 وتحديداً حقيبتي "بي ديور" Be Dior، و"ديوريسيمو" Diorissimo.
وقد قام المصور "دايفيد سيمز" David Sims من التقاط مجموعة من الصور التي أظهرت رُقي وتألق ملهمة الدار "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence وعلاقتها بالحقائب الأيقونية التي استوحيت جلودها وألوانها القوية هذا الموسم من الحيوانات البريّة.
شاهدي على الرابط مشاهد من جلسة التصوير خلف الكواليس:
http://www.dior.com/diortv/en_us/dior/video/8364/player

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سيدتي