رالف لورين يستضيف عرض "بولو السيدات" لربيع 2016

بيروت- سيدتي نت

في يوم الجمعة 11 سبتمير، استضاف رالف لورين سيلينا غوميز، سيارا وبروكلين بيكهام، والكثير غيرهن، في عرض حصري لمشاهدة مجموعة "بولو السيدات" (Women’s POLO) لربيع 2016. وقد تألقت الحاضرات بأزياء من توقيع بولو رالف لورين Polo Ralph Lauren. حيث حضرت أليكساندرا ريتشاردز بفستان باللون الأزرق البحري مزين بنقاط بولكا بيضاء من بولو رالف لورين. وارتدت سيلينا غوميز شورت وقميص في قطعة واحدة (romper) من جلد أسود من بولو رالف لورين وصندال من جلد أسود مع حقيبة على شكل دلو (bucket bag) من جلد أسود من توقيع العلامة نفسها.

بروكلين بيكهام اختارت بدورها جاكيت دينيم وجينز أسود بتصميم ضيّق مع قميص تي شيرت من بولو رالف لورين. في حين ارتدت سيارا جاكيت من الجلد والشيرلينغ مع جينز مع علامات تمزّق (distressed jeans) من الدينيم وحذاء عالٍ من جلد السويد من بولو رالف لورين.

أما كولتون هاينيس فأطلت بجاكيت بنمط خطوط متعرجة (herringbone) مع جينز بطبعات مموهة وقميص ضيّق رسمي (dress shirt) من بولو رالف لورين. وكذلك تيناشي التي ارتدت سترة من الحرير وجينز مع علامات تمزّق (distressed jeans) من الجلد وعقد مميز من الفضة والفيروز من بولو رالف لورين.

وأخيراً كانت لهارلي فييرا – نيوتن إطلالة من توقيع العلامة نفسها حيث اختارت فستاناً بطبعات الزهور.