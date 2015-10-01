ياس مول يقدم أسبوع الموضة الأول في أبوظبي خلال شهر أكتوبر

بيروت- سيدتي نت

يقدم ياس مول خلال شهر اكتوبر أول أسبوع للموضة في أبوظبي من 14 وحتى 18 منه، تلازماً مع أسابيع الموضة العالمية في العديد من المدن مثل لندن ونيويورك وميلان وباربيس. وسيحظى زوار المول بمشاهدة آخر صيحات الموضة لفصلي الخريف والشتاء تقدمها مجموعة متنوعة من علامات أزياء عالمية حيث يوفر ياس مول، وجهة الموضة الأولى في العاصمة، لجميع زوّاره تجربة متميزة تناسب جميع الأذواق والأعمار، بحضور أسماء معروفة في الوطن العربي مثل المذيعة وخبيرة الموضة اللبنانية جويل مردينيان ونجمة التواصل الاجتماعي الإماراتية تيم الفلاسي وعارضة الأزياء الكويتية فوز الفهد. وسيشهدُ أسبوع الموضة عرضاً لأزياء متنوعة مصممة لمختلف المناسبات، من الملابس اليومية غير الرسمية إلى ملابس السهرة، مع عرض لأحدث إبداعات مصممي الأزياء، في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، في ساحة تاون سكوير بياس مول. تتضمن العلامات التجارية المشاركة كلاً من دبنهامز، وهاوس أوف فريزر، ووايل، ولوريل، وسونيا باي سونيا ريكيل، وبي سي بي جي، وجيرارد داريل، وبرومود، ومورغان دي توي، وتيد بيكر، وجوسي كوتور، وهوس إنتروبيا، وتُقام العروض اليومية في الساعة 5:00 مساءً، والساعة 7:00 مساءً، والساعة 9:00 مساءً.