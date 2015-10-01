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محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد مصنع الأسمدة الفوسفاتية اليوم

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محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد مصنع الأسمدة الفوسفاتية اليوم محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد مصنع الأسمدة الفوسفاتية اليوم
يلتقى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اليوم، الوفد الذى يزور المحافظة فى إطار خطة إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية المزمع إنشاؤه بالمحافظة.

وقال عشماوى: إن الوفد يضم كلا من المهندس خالد الغزالى حرب رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات ، وأحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى واللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة ومنصور عطية قلادة نائب رئيس البنك الأهلى.

وأوضح عشماوى أن هذه الزيارة تأتى ضمن خطة الإعداد لإنشاء المصنع وأن الزيارة الميدانية للموقع للمعاينة ودراسة المزايا الفنية والاقتصادية لخام فوسفات أبو طرطور لتصنيعه بدلا من تصديره خام. مشيرا إلى أن هذا المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

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مصر 365

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