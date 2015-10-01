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بالصور.. مسيرة لمرشحى النور بدائرة "العامرية وبرج العرب" بالإسكندرية

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بالصور.. مسيرة لمرشحى النور بدائرة "العامرية وبرج العرب" بالإسكندرية بالصور.. مسيرة لمرشحى النور بدائرة "العامرية وبرج العرب" بالإسكندرية
نظمت الحملة الانتخابية لمرشحى حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب فى محافظة الإسكندرية مسيرة حاشدة لدعم المرشحين فى العامرية.

طافت المسيرة شوارع العامرية، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قام خلالها مرشحو "النور"، بتبادل الأحاديث مع أهالى العامرية، والذين أبدوا ترحيبهم بهم خلال المسيرة.

وينافس النور على ثلاث مقاعد فردية فى الدائرة يمثله فيها الدكتور "أحمد خليل خيرالله" مساعد رئيس النور للشئون الثقافية، والذى حصل على رقم 9 بالكشوف الانتخابية رمز الفانوس، و"أحمد الشريف" عضو الهيئة العليا للحزب، والذى حصل على رقم 10 رمز المظلة، و"زارع منيسى" والذى حصل على رقم 11 رمز النظارة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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