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قبول 25 طالباً بالأزهر الشريف للشعبة الإسلامية بأسوان

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قبول 25 طالباً بالأزهر الشريف للشعبة الإسلامية بأسوان قبول 25 طالباً بالأزهر الشريف للشعبة الإسلامية بأسوان
اعتمد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة اختبارات القبول لطلاب الشعبة الإسلامية بأسوان، للعام الدراسى 2015/2016 والبالغ عددهم 25 طالباً.

وأكد الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أن قسم الشعبة الإسلامية بأسوان، هو أحد 10 أقسام على مستوى الجمهورية تحظى برعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من أجل تخريج أجيال جديدة من الدعاة المتميزين للإسلام.

وأوضح الشيخ عبد الحميد، أن شروط الالتحاق بالقسم، هى أن يكون الطالب حافظاً لكتاب الله، وألا يقل مجموع الدرجات الحاصل عليها فى الشهادة الإعدادية عن 70%، وأن يكون ذو هيئة وفصاحة ولباقة فى الكلام، وأن يكون مؤهلاً لأن يصبح داعية للإسلام خارج فى المستقبل.

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