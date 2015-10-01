استمرار شكوى أهالى دمياط من تراكم القمامة فى شوارع المحافظة

اشتكى أهالى مدينة ومركز دمياط من تراكم أكوام القمامة فى معظم الشوارع، خاصة الشوارع الداخلية منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك حتى الآن بسبب نقص العمال.

وأشار أهالى منطقة تقسيم المر إلى تراكم القمامة وانتشار القطط والفئران بخلاف الروائح الكريهة، كما اشتكى سكان شارع عمرو بن العاص من تراكم أكوام القمامة خلف سور مدرسة عمرو بن العاص التى اشتعلت فيه النيران فى أول أيام العام الدراسى وأصاب طلاب المدرسة بالاختناق، وتم استدعاء المطافئ للسيطرة عليه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه فرض غرامة مالية قدرها 200 جنيه على المواطنين و300 جنيه على المحال التى لا تلتزم بمواعيد تجميع القمامة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحاً مع إلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمامها.