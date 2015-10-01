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رئيس جامعة القناة يشدد على منع الدعاية الانتخابية داخل أسوار الجامعة

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رئيس جامعة القناة يشدد على منع الدعاية الانتخابية داخل أسوار الجامعة رئيس جامعة القناة يشدد على منع الدعاية الانتخابية داخل أسوار الجامعة
شدد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس على منع استخدام أى نوع من أنواع الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب سواء كانت دعاية ورقية أو صوتية أو جدارية داخل حرم الجامعة.

وطالب جميع العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بعدم مخالفة تلك التعليمات ومن يخالفها يتعرض للمسألة القانونية طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وحث الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس على أهمية ذلك وعدم التخاذل باعتبار أن البرلمان المقبل له من الأهمية الكبرى فى سن القوانين والتشريعات التى ينتظرها الشعب المصرى ووصفه الاستحقاق الثالث والأخير لاستكمال خارطة الطريق والمستقبل، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الجامعة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة وممارسة الأنشطة داخل الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس الحرية الكاملة فى تأييد مرشح بعينه والدعاية له لكن خارج أسوار الجامعة.

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مصر 365