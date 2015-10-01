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جامعة القناة تشارك فى افتتاح النقابة الفرعية للتمريض

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جامعة القناة تشارك فى افتتاح النقابة الفرعية للتمريض جامعة القناة تشارك فى افتتاح النقابة الفرعية للتمريض
تشارك جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، فى الاحتفالية التى يتم تنظيمها بالمجمع التعليمى بمناسبة افتتاح النقابة الفرعية للتمريض فى الإسماعيلية.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض إنه سيتم خلالها تكريم عدد من الممرضات بمستشفى جامعة قناة السويس واللائى قمن بأدوار مهمة خلال فترة عملهن.

ومن المنتظر حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، كما يحضر المؤتمر كل من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بمصر والسيد محمد عيسى نقيب التمريض بالإسماعيلية والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى بجامعة القناة والدكتورة عزيزة عمر الأستاذ بكلية الطب والدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات الجامعية.

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