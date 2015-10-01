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رئيس حى العجمى: محطة صرف الدخيلة لم يتم تطهيرها منذ نشأتها

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رئيس حى العجمى: محطة صرف الدخيلة لم يتم تطهيرها منذ نشأتها رئيس حى العجمى: محطة صرف الدخيلة لم يتم تطهيرها منذ نشأتها
قال رئيس الحى إنه تمت متابعة أعمال تطهير منطقة الدخيلة على الرغم من المشكلات التى تواجه محطة صرف صحى الدخيلة البحرية؛ حيث إن المحطة لم يتم تطهيرها منذ نشأتها بسبب ضيق بوابة الدخول وعدم قدرة سيارة التطهير على الدخول إلى المحطة لتطويرها، بالإضافة إلى عطل 2 طلمبة منذ 6 أشهر وتعمل المحطة بـ2 طلمبة فقط.

و كان العميد محمد عابدين معاون المحافظ للمرافق واللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى اليوم بالتعاون مع رجال الصرف الصحى قد قاموا بالمرور الميدانى على شوارع حى العجمى وخاصة شوارع الدخيلة، حيث تواجد بعض تراكمات المياه التى لا تعوق حركة المرور.

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