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مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولى بيوفيجن الإسكندرية أبريل المقبل

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مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولى بيوفيجن الإسكندرية أبريل المقبل مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولى بيوفيجن الإسكندرية أبريل المقبل
تنظم مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولى "بيوفيجن الإسكندرية ٢٠١٦"، فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ إبريل المقبل فى دورته الثامنة.

ويقام المؤتمر هذا العام، تحت شعار "العلوم الحياتية الجديدة: الطريق إلى الأمام"، ويهدف إلى دعم الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية بتطوير العلوم الحيوية، ومناقشة القضايا المتعلقة بذلك فى مجالات شتى، سواء الأكاديمية أو الصناعية أو البحثية مما يساعد على تحديد واستكشاف آفاق ومجالات جديدة فى علوم الحياة التى من شأنها أن تخدم البشرية.

ويتناول المؤتمر هذه الموضوعات من قبل ممثلين عالميين فى مجالات الصناعة والعلوم وواضعى السياسات وممثلى المجتمع المدنى والكثير من العلماء والباحثين البارزين، ومن أبرز هؤلاء العلماء العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز والعالم الأمريكى المشهور فى مجال الـBiorobotics ميجيل نكوليلس وآخرين. كما أن عدد المشاركين فى هذا المؤتمر عادة ما يتخطى الألفى مشارك من الباحثين والطلاب من مختلف التخصصات العلمية.

يلقى المؤتمر الضوء على عدة محاور، فى مجالات الصحة والغذاء والزراعة والبيئة، وسيقام على هامش المؤتمر معرض "BioFair@BioVisionAlexandria 2016"، والذى يقدم فرصة للعارضين لعرض منتجاتهم وخدماتهم للمشاركين فى المؤتمر، ويأتى ضمن فعاليات المؤتمر أيضًا معرض لشباب الباحثين لعرض أبحاثهم ومشروعاتهم من خلال ملصقات علمية، وسوف يكون المعرض فرصة لعقد العديد من المناقشات المثمرة وتبادل المقترحات مع عدد من العلماء من مختلف أنحاء العالم.

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مصر 365