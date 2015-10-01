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بالصور: قبلة ريم البارودي لأحمد سعد تضحت شائعة فسخ خطوبتهما

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بالصور: قبلة ريم البارودي لأحمد سعد تضحت شائعة فسخ خطوبتهما بالصور: قبلة ريم البارودي لأحمد سعد تضحت شائعة فسخ خطوبتهما

الأربعاء 30-09-2015 22:20

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

في أول تجاربهما التمثيلية معاً بعد إعلان خطوبتهما رسمياً، عقد العروسان أحمد سعد وريم البارودي مؤتمراً صحافياً أمس للإعلان عن بدء بروفات مسرحيتهما الجديدة "عقلك في راسك".

واللافت أن التركيز الأكبر في المؤتمر كان في الحديث مع ريم وأحمد عن خطوبتهما والشائعة التي أطلقت أول أمس عن فسخ خطوبتهما، واهتم المصورون الصحفيون بتصوير ريم وأحمد معاً في عدة أوضاع، وبدت ريم وهي تقبّل أحمد في إحدى الصور.

وكانت شائعة قد انتشرت أول أمس عن فسخ خطوبة ريم وأحمد، بعد سرقة الحساب الشخصي على "فيس بوك" لأحمد سعد وقام المقرصون بإعلان أن أحمد فسخ خطوبته، إلا أن أحمد نفى الخبر في اليوم التالي موضحاً أن الأكونت كان مسروق وعلق قائلاً: "ربنا يخليكي ليا يا ريم يا شريكة عمري".

وكان أحمد وريم قد التقيا منذ سنوات من خلال مسلسل "إحنا الطلبة" وشاركهما البطولة دنيا عبد العزيز ومحمد رمضان.

عرض ''عقلك في رأسك'' هو غنائي استعراضي، من تأليف وصياغة ياسين الضوي، موسيقى وألحان أحمد سعد، وسينوغرافيا حازم شبل، وأداء تعبيري ورقصات عناد سعيد، وهو من إخراج حسام الدين صلاح.

ويشارك في العمل عدد من الفنانين مثل محمود عامر، وجلال الهجرسي، ووائل علي، ومجموعة من شباب فرقة المسرح الحديث.

 

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