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الأمير هاري يسحب لقباً جماليّاً من ديفيد بيكهام

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الأربعاء 30-09-2015 23:00

لحية الأمير البريطاني هاري Prince Harry الطويلة، التي لم تُعجب جدّته الملكة إليزابيت، وطالبته بحلقها بسرعة، لأنها لا تفضّل الشعر على الوجه، هي التي خوّلت الأمير الشاب الفوز بلقب أكثر لحية وجه جاذبية في العالمWorld's sexiest facial fuzz.

وكان الأمير هاريPrince Harry قد أطلق لحيته قبل أشهر،أثناء زيارة قام بها إلى القطب الجنوبي، ضمن رحلة خيرية لمساعدة الجرحى.

وهكذا يكون الأمير، البالغ من العمر 31 عاماً، قد حاز المرتبة الأولى للقب، تلاه اللاعب المعتزل ديفيد بيكهام David Beckham، الذي سحب الأمير اللقب منه.

في المركز الثالث، أتى النجم George Clooney، تلاه النجم Ben Affleck، الذي حاز المرتبة الرابعة.

فيما يأتي لائحة الفائزين العشرة الأول باللقب:
1. الأمير هاري
2. ديفيد بيكهام
3. جورج كلوني
4. بن أفليك
5. رايان غوسليك
6. هيو جاكمان
7. الشدير ويليس
8. براد بيت
9. جيك جيلنهال
10. جيمي دورنان

 

بالصور: مراحل من حياة الأمير هاري

 

 

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