ليلة_الأبطال - رونالدو: معادلة رقم راؤول كانت لحظة فريدة

(إفي): أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني اعتقاده بأن معادلة أسطورة الفريق الملكي، راؤول جونزاليس في صدارة الهدافين التاريخيين للميرينجي في جميع البطولات أمر "فريد"، وذلك بعد الفوز على مالمو السويدي بهدفين نظيفين من توقيعه، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وقال كريستيانو، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت في السويد، "إنها لحظة خاصة بالنسبة لي، لحظة فريدة"، مشيرا إلى أنه كان يسعى لتحقيق هذا الرقم منذ فترة.

وأشار إلى أن جونزاليس بعث له رسالة تهنئة، وهو ما يجعله "سعيدا للغاية" لأنها "نابعة من القلب".

وأوضح "لقد كان الفريق بحالة جيدة، سجلنا هدفين خارج ملعبنا، ونتصدر المجموعة".

وأكد أنه هو من اتخذ قرار عدم الإدلاء بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام الإسباني طوال عدة أشهر، دون أن يدخل في تفاصيل.

وأضاف "عندما لا يرغب المرء في الحديث، لا يمكن لأحد أن يرغمك على ذلك. عندما لا يتحدث المرء، فهذا لأن شيئا لا يسير على نحو جيد"، مشيرا إلى أنه لم يتعرض لضغوط من النادي ليعدل عن قراره.

وأبدى كريستيانو رغبته في الاستمرار مع النادي الملكي، مشيرا "أنا بحالة جيدة هنا، ولكن لا أحد يعلم المستقبل"، في الوقت الذي أكد فيه أن الريال قادر على حصد الألقاب، وأن علاقته بالجميع في النادي جيدة لأنه "محترف".

وبشأن مواجهة أتليتكو مدريد الأحد في سابع جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، قال إنها ستكون مواجهة "صعبة"، ولكن الفريق مستعد ويمر بلحظة جيدة، مشيرا إلى أنه تفاجئ من الهزيمة التي تجرعها "الروخيبلانكوس" أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين لواحد.