النيابة تستمع لأقوال سكان العقار المحترق بعد اشتعال النار بمخزن لعب أطفال

يستمع عبد الرحمن عفيفى وكيل نيابة المقطم، لأقوال 6 أشخاص من سكان العقار المحترق بأكمله نتيجة حريق مخزن لعب الأطفال بالهضبة العليا بمنطقة المقطم، حول الواقعة، صباح اليوم الخميس.

كان المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المقطم، أمر باستدعاء مدير حى الإسكان بالمنطقة لسؤاله حول

>الواقعة، بالإضافة إلى انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق بمخزن لعب الأطفال.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، بأن العقار بالكامل أصبح على وشك السقوط، لذلك تم إخلاء كافة السكان منه، وتبين تحطم صيدلية وتصل الخسارة بها إلى 2 مليون جنيه، وتدمير محل كشرى التحرير، بجانب خسائر فى محل مجوهرات "كنوز" بقيمة مليون جنيه، وشقة ملك مهندس بترول مصرى مقيم بالسعودية تحتوى على تحف بحوالى مليون جنيه .

يذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال 5 من سكان العقار؛ منهم مواطن أردنى ومهندس إسبانى، والذين أكدوا أن ملاك العمارة على علم بتغير نشاط صاحب المخزن، موضحين أثناء التحقيقات أن أصحاب العقار ذوى جنسية أمريكية.

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