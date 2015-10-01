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السلطات البحرينية تضبط مخبأ أسلحة وورشة لتصنيع المتفجرات في قرية النويدرات

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السلطات البحرينية تضبط مخبأ أسلحة وورشة لتصنيع المتفجرات في قرية النويدرات السلطات البحرينية تضبط مخبأ أسلحة وورشة لتصنيع المتفجرات في قرية النويدرات

    نجحت وزارة الداخلية البحرينية يوم أمس في الكشف عن مخبأ للمتفجرات تحت الأرض داخل أحد المنازل بقرية النويدرات القريبة من العاصمة المنامة، كما تمكنت من ضبط موقع آخر بالقرب من المخبأ يستخدم كورشة لتصنيع القنابل محلية الصنع وسط منطقة مأهولة بالسكان.

وكانت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية البحرينية قد تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في قضايا ارهابية سابقة ساهم التحقيق معهم في الكشف عن الموقعين الخطرين اللذين تم اعدادهما بقصد تصنيع العبوات الناسفة والتخزين، وقد تم العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، قدرت بما يفوق على (1.5) طن ، من ضمنها مادة C4 و RDX شديدة الانفجار ومادة TNT المتفجرة بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية. وقامت الأدلة الجنائية بالانتقال للموقعين بعد إخطار من النيابة العامة التي اتخذت كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة، وتبين من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات بأن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بعناصر ارهابية موجودة في العراق وإيران، ومازالت القضية في مرحلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

وأكدت الداخلية البحرينية على أهمية مسؤولية أولياء الأمور ورجال الدين والسياسة والإعلام في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، والإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يعرضهم أو يعرض المجتمع للخطر، كما دعت الداخلية البحرينية إلى ضرورة تقديم النصح عن خطورة هذه الأعمال الإجرامية وما قد ينتج عنها من انفجار للمواد الخطرة مما يؤدي إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها.

وكانت معلومات قد راجت منذ صباح الأمس حول نجاح الجهات الأمنية البحرينية من احباط مخطط ضخم للجماعات الارهابية المتمثل في المخبأ السري تحت الأرض قبل أن تؤكد الداخلية البحرينية في بيان لها احباطها ذلك المخطط الاجرامي وضبط المخبأ والعناصر المتورطة فيه والتي ثبتت علاقتها بخلايا سابقة تورطت في عمليات ارهابية خلال الثلاث سنوات الماضية راح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمواطنين البحرينيين.

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