روسيا تشن أولى غاراتها في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن الطيران الروسي قام باولى ضرباته في سورية أمس ودمر "تجهيزات عسكرية" و"مخازن للاسلحة والذخيرة" لتنظيم "داعش" جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) عن الوزارة، ونقلت (إنترفاكس) عن الجنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن المقاتلات قصفت مستودعات للذخيرة والوقود لداعش على مسافة نحو 200 كيلومتر من العاصمة السورية، وأضاف كوناشينكوف أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أخطر حلفاء روسيا المقربين بهذه التطورات.

مصادر أميركية وفرنسية: الهجمات الروسية تستهدف فيما يبدو المعارضة لا داعش

وذكر مسؤول أمريكي إن الضربات الجوية الروسية لا يبدو أنها تستهدف مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش وقد تمتد إلى خارج محيط حمص لتشمل مناطق أخرى، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن الضربات تستهدف فيما يبدو المعارضة السورية لا داعش، وأضاف المصدر شريطة عدم الإفصاح عن اسمه "لو كان المستهدف هو حمص.. وهذا ما يبدو عليه الأمر.. فإنهم لا يستهدفون داعش ولكن ربما يستهدفون جماعات المعارضة، وهو ما يؤكد أنهم هناك لدعم نظام الأسد أكثر من كونهم يقاتلون داعش".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان على رئيس النظام السوري بشار الاسد ان يكون مستعدا ل"تسوية" مع المعارضة المقبولة، وقال "نعول على موقفه الفاعل والمرن واستعداده لتسوية لصالح بلاده وشعبه".

وتأتي هذه الضربة بعد حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تاييد البرلمان الروسي بالاجماع على استخدام القوة العسكرية في الخارج وشن ضربات جوية لدعم جيش رئيس النظام السوري بشار الاسد قبل ساعات من اجتماع لمجلس الامن الدولي لبحث مكافحة "التهديد الارهابي" وصوت اعضاء مجلس الاتحاد ال162 بالاجماع لصالح طلب الكرملين السماح باستخدام قوة عسكرية في الخارج، واوضح رئيس الادارة الرئاسية سيرجي ايفانوف ان هذا الطلب مرتبط بالنزاع في سورية موضحا انه لا يشمل سوى ضربات جوية ويستبعد ارسال قوات على الارض.

واضاف ايفانوف بعد التصويت بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي ان "الهدف العسكري لهذه العملية هو تقديم دعم جوي للقوات المسلحة السورية في معركتها ضد تنظيم داعش".

وكان الكرملين اعلن في وقت سابق انه طلب تفويضا من مجلس الاتحاد، المجلس الاعلى في البرلمان الروسي، باستخدام قوات مسلحة روسية خارج الاراضي الوطنية، وهذا الطلب من رئيس الدولة ضروري رسميا لكي يتمكن بوتين بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة من اطلاق تدخل عسكري.

وكان مجلس الاتحاد اجاز للرئيس الروسي باستخدام القوة اخر مرة في مارس 2014 قبل ارسال قوات النخبة من الجيش الروسي لضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية. وتابع ايفانوف "كل شركائنا وحلفائنا سيبلغون بهذا القرار وستتلقى وزارات الدفاع على الارجح معلومات محددة" وبحسب ايفانوف فان هذه المبادرة موقتة وتندرج في اطار القانون الدولي لان رئيس النظام السوري طلب رسميا مساعدة من روسيا في معركته ضد المتطرفين، وقال للصحافيين ان "رئيس النظام السوري طلب من حكومتنا تقديم له مساعدة عسكرية" رافضا ان يوضح اي نوع من التجهيزات العسكرية ستستخدمها روسيا في سورية.