سلطان بن سلمان يرعى الملتقى الشرعي الأول لذوي الإعاقة.. الشهر المقبل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من 15 إلى 16 محرم المقبل فعاليات الملتقى الشرعي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وأوضح أحمد العوين الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية أن الملتقى يهدف لبيان الأحكام الشرعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف المتعاملين مع هذه الشريحة المهمة في الجوانب الشرعية، ويبين الأساليب الصحيحة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشريعة الإسلامية والطرق الأفضل في اندماجهم بالمجتمع.

وأكد أن الملتقى الذي يقام بالشراكة مع جامعة الملك سعود في الجانب العلمي وقف على اكتمال لجانه التنظيمية صاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد والتركيز على وسائل التواصل الحديثة للوصول إلى ذوي الإعاقة وذويهم والتعاون مع الجهات الإعلامية للمساهمة في إيصال رسالة الملتقى.

وقال: إن ارتفاع عدد ذوي الإعاقة في المملكة إلى 1.5 مليون شخص يؤكد ضرورة الإيمان بحقوق هذه الفئة والمساعدة على دمجهم في المجتمع والاستفادة من عطائهم كلٌّ وفق قدراته ومنحهم المساحة للتعبير عن احتياجاتهم ومناقشة قضاياهم والمساهمة في نشر المفاهيم والتحديات الخاصة بالإعاقة، إضافة إلى دعم مقدمي الرعاية لهم وذلك هو مفهوم التعامل الإسلامي تجاه هذه الفئة الغالية.