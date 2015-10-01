خيمتان طبيتان للعزل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وفرت الشؤون الصحية في محافظة جدة خيمتين طبيتين للضغط السالب لتسهيل عمل الفحوصات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأوضح مدير صحة جدة د. مبارك بن حسن عسيري أن توفير صحة جدة لهذا النوع من الخيام يعتبر سابقة صحية جيدة للشؤون الصحية بجدة، لافتاً النظر إلى أنه تم تخصيص الخيمة الأولى للعزل والخيمة الثانية للفرز.

وأفاد أن وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بجدة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم لها.