أسرة الشهيد الهزازي: ابننا توَّجنا بشرف الواجب في حماية الوطن

أكدت أسرة الشهيد وكيل الرقيب بحرس الحدود بقطاع الخوبة عبدالرحمن هزازي الذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار على الشريط الحدودي أن ابننا توَّجنا بشرف الواجب في حماية الوطن، مشددة على أنه لا تهاون مع من يحاول أن يعتدي على حدود الدولة أو أبناء الشعب السعودي.

وقال والد الشهيد الشيخ محمد بن جابر هزازي: إن استشهاد ابنه عبدالرحمن كان بكل تأكيد قمة الفخر والاعتزاز للدفاع عن وطنه وأمته ضد مليشيات الحوثي المتمردة وأنصار المخلوع صالح، المعتدين على حرمة الإنسان والمكان، مضيفا أن ابنه فاز بالشهادة وهو يواجه مع زملائه أبطالنا الجنود المرابطين بشجاعة هذه الشرذمة المتمردة ولنصرة الحق والحفاظ على أمن المملكة.

وقال: إن عبدالرحمن -رحمه الله- وتقبله شهيدا كان بارا بنا جميعا ومحبا للخير وترك أربعة أبناء 2 ذكور و2 إناث، أكبرهم مهند ثم مها ثم أمل ثم مالك.

ومن جانبه أكد الشقيق الأكبر للشهيد جابر هزازي بأن استشهاد أخيه دفاعا وحماية لأمن وطنه، كان تاجا فوق رؤوسنا جميعا، وأن جميع أفراد الأسرة يشكرون الله على نيل عبدالرحمن الشهادة وهو يذود عن حدود بلاده.

وقال أشقاء الشهيد يحيى وعبدالله وأحمد وعلي وخالد إن عبدالرحمن -رحمه الله- قدم نفسه فداء للوطن ونحن نفخر بذلك ونقدم أنفسنا فداء للوطن وقيادته ونحمي ترابه وندافع عن مقدساته.

وقال مهند الابن الأكبر للشهيد إن أباه استشهد في ميدان الشرف وهذا مبعث فخر وعزة وفخر عظيم لنا والحمد لله على قضاء الله وقدره ونحن على استعداد للتضحية في سبيل الذود عن الوطن وحمايته ورهن إشارة القيادة.وأشار شيخ آل قارش الهزاهيز الشيخ عبدالله قارش هزازي إلى فخر واعتزاز قبيلة الهزاهيز بشهادة عبدالرحمن وهو يدافع عن الوطن، مؤكداً بأنهم يعتبرون ذلك وسام فخر وعز يضعونه على صدورهم.

وقال: إنه رغم مصابنا في استشهاده -يرحمه الله- إلا أن جميع أفراد قبيلته يشعرون بالفخر والاعتزاز بأنه توفي في ميدان من ميادين الشرف، ونسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يكون شفيعاً لوالديه يوم القيامة وأن يسكنه أعلى درجات الجنة.

وقدم الشيخ قارش نيابة عن قبيلة الهزاهيز ووالده وأشقائه التعازي في استشهاده -يرحمه الله- لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية، ولسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع، مؤكداً أن جميع أبناء قبيلة الهزاهيز فداء لوطننا ولقائد أمتنا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.