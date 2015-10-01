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حادثان مروريان يوديان بحياة ثلاثة شبان وثلاث أخوات

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    أدت جموع المصلين عصر أمس الأربعاء بالجامع الكبير بالمجمعة صلاة الميت على ثلاث فتيات في عمر الزهور توفين ليلة الأربعاء إثر تعرضهن لحادث مروري على الطريق السريع في طريق عودتهن من الرياض، بينما أصيب والدهن عبدالله العيباني المطيري بإصابات حرجة ويرقد بمجمع الملك سعود الطبي بالرياض (الشميسي)، ونجت أصغر الفتيات التي كانت ترافقهم في نفس السيارة بينما كانت والدتهم مع ابنها في سيارة أخرى تسير خلفهم ولم تتعرض لأي سوء.

وفي حادث آخر وقع عصر الثلاثاء في مدخل مدينة الرياض من الطريق السريع توفي ثلاثة من شباب سدير، وهم: عبدالعزيز ناصر المنيع، وعبدالله ناصر الحيدر، وإياد إبراهيم المنيع، حيث أديت الصلاة على الحيدر في روضة سدير والمنيع في الرياض.

"الرياض" تتقدم لذوي المتوفين والمتوفيات بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله الرحمة والمغفرة للجميع، وأن يتغمدهم برحمته ورضوانه، ويمن على أهلهم وذويهم بالصبر والسلوان.

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