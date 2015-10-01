الجمعية السعودية البحرينية تناقش مشاريعها الخيرية

عقد أمس مجلس إدارة جمعية حسن الجوار الخيرية (السعودية البحرينية) الاجتماع الثاني لعام 2015 برئاسة د. عبدالله آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور كافه الأعضاء.

وأوضح جمال الياقوت عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية، بأن المجلس استهل اجتماعه في إقرار محضر الاجتماع السابق ومناقشة جدول الأعمال والاطلاع على ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2015م وسط عدد من المشاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية والاطلاع على الرسم البياني الأسري للوارد والمنصرف منذ تأسيس الجمعية وبيان الأسر بالحالات الجديدة وإعادة التقييم لحالات الأسر الموجودة بالجمعية.

وأشار الياقوت الى أن الجمعية ومن خلال مجلس الإدارة تقوم بواجباتها الخيرية في مملكة البحرين لتحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة في إيصال الخدمات والمساعدات للأسر السعودية المحتاجة المقيمة إقامة دائمة بمملكة البحرين ورعايتها ومتابعة أحوالهم والسعي لتلبية احتياجاتهم بما فيهم المواطنات البحرينيات ممن سبق لهن الزواج من المواطنين السعوديين من الارامل والمطلقات كما تقوم الجمعية برعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ممن تنطبق عليهم المساعدات وصرف الإعانات.