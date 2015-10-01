«الشملي» بعد حادثة «قاتل ابن عمه».. بين «الذهول» و«الشعور بالمرارة»

لم تتوقع "محافظة الشملي" أن يقفز اسمها بغتة إلى صدر نشرات الأخبار لتحتل صدارتها في خبر لم يمر حتى كطيف حلم مفزع في ذهن أي ساكن في هذه المحافظة الهادئة وقراها.

"الشملي" محافظة وادعة، تتميز بطيبة أهلها وحرصهم على إشاعة قيم الحب والكرم والشهامة. تقع هذه المحافظة على بُعد 180 كيلومتراً في الجهة الجنوبية الغربية من منطقة حائل، على طريق حائل - العلا.

شرذمة

يقول الشيخ خلف بن الأمعط العواجي، شيخ شمل قبائل ولد سليمان من عنزة في محافظة الشملي، ونائبه الشيخ فهد بن صالح الأمعط العواجي: "نحن نستنكر الأعمال الإجرامية والاعتداء المجرم الآثم وما نتج عنه من إزهاق لأرواح بريئة"، واعتبروا أن "الفعل الإرهابي الجبان، الذي قام به الشقيقان سعد وعبدالعزيز، بقتل ابن عمهما واثنين من المواطنين واثنين من رجال الأمن، بعيد كل البُعد عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والعيش بسلام"، مؤكدين أن "هذه الشرذمة قد استحوذ عليهم الشيطان وزين لهم الأعمال الجبانة التي قاموا بها".

عمل إرهابي جبان

وقال مواطنون في الشملي ل"الرياض"، إن "ما فعله المجرمان عمل إرهابي جبان لا يمثل قبيلتنا، مؤكدين الولاء والطاعة لولاة الأمر، وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد، وبكل فخر واعتزاز، راجين المولى القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، ونترحم على شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل دينهم ووطنهم وقيادتهم".

الشيخ خلف الأمعط: شرذمة استحوذ عليهم الشيطان وزين لهم الأعمال الجبانة

مجرم لم يراعِ حقوق القرابة

ووصف د.سعيد بن ثمر الدوسري عميد كلية المجتمع في حائل، الحادثة بأنها "واحدة من أبشع الجرائم"، مشيراً إلى أن "الإرهابي وكما بدا من خلال شريط الفيديو، ربما كان يعاني من مرض انفصام في الشخصية وهو مجموعه من الاضطرابات التي تجعل المريض يخلط بين الواقع والخيال ويصاحبها اختلال في السلوك والتفكير والإدراك". وأضاف: "من العلامات التي توضح إن الإرهابي، يعاني من هذا المرض هو فقدان المشاعر والأحاسيس الذي تمثل في عدم التفاعل مع طلب الرحمة المتكررة من ابن عمه وهي كلمة لها حمولة أخلاقية ضخمة في ثقافتنا الشعبية، ولا يمكن لعقل مستقيم أن يتجاوزها مهما كانت درجة الخصومة بين الطرفين". ويستطرد: "أيضاً سلوكه غير المنتظم، حيث أن الإرهابي تصرف بطريقة غير متوقعة من خلال تعابير وجهه الحادة وأسلوبه في الكلام والتهديدات المتكررة كذلك احد العلامات هو ضعف الذاكرة وفقدان القدرة على التركيز وكان واضحاً جلياً من خلال تلقين الإرهابي الكلمات أحد أهم العلامات، أيضاً هو الانعزال عن المجتمع وهذا ما ذكره والد الإرهابي، حيث أشار إلى جلوس ابنه مدة طويلة أمام الكمبيوتر، لذلك وللقضاء على ظاهرة الإرهاب لا بد وأن يكون التصدي من المجتمع بكل مؤسساته الدينية والتعليمية والإعلامية، وبمختلف شرائحه، لأن تلك التنظيمات الظلامية غالباً ما تذهب إلى أضعف الحلقات في المجتمع لاختطافها فكرياً، ومن ثم العبث بها، وتحويلها لأدوات لتنفيذ أجنداتها، ولعل أول ما يجب القيام به، هو زيادة جرعات التثقيف والتوعية، كذلك لا بد من دور فاعل للجهات المسؤولة عن التقنية الحديثة، بأن يكون لها دور في منع المواقع التي تنشر وتغذي الإرهاب والعنف ومتابعة الأشخاص الذين يدخلون تلك المواقع المشبوهة التي تبث تلك السموم الحاقدة إلى عقول شبابنا، والتبليغ عنهم، غير أن الدور الرئيسي والمهم يقع على عاتق أولياء الأمور في متابعة ومراقبة أبنائهم والتبليغ عنهم إذا ظهر على أبنائهم أي سلوكيات عدوانية إرهابية، نسأل الله أن يحفظ الوطن من كل شر".

انتهاك للقيم

أما بندر بن شليويح العنزي رئيس المجلس البلدي في محافظة الشملي، قال: "إن الاعتداء انتهاك صارخ لكل القيم الدينية ويُعد دخيلاً على مجتمعنا بشكل عام ومجتمع الشملي بشكل خاص، الذي يعيش كأي مجتمع صغير على تعاطف مفرداته، وتراحمهم، كما هي عادة طبيعة أي مجتمع محافظ، ينبذ أي عمل خارج عن قواعد الدين الحنيف، وعن الآداب الإنسانية، ومجتمع الشملي جزء لا يتجزأ من المجتمع السعودي المشهود له بالولاء والطاعة للدين ثم المليك والوطن والبعد عن مواطن الإجرام". وأعاد هذه الجريمة إلى ما ابتليت به الأمة من تسلل الفكر الضال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى تلك العقول الغضة، التي استخدمتها "داعش" وتنظيمات الإرهاب كحطب لمؤامراتها الدنيئة.

ولاء للقيادة

وأكد أن ولاء أهالي الشملي كافة لقادة هذه البلاد ثابت لا يتغير على مر الأيام، مشيراً إلى أن هذه الحادثة لا تمثل المجتمع في الشملي بل تمثل الشخص نفسه وقال أن ما قام به الشقيقان من عمل إرهابي جبان ودنيء لا يمثلنا ونحن في الشملي براء من هذا العمل ولا يمثل أبناء المحافظة. وعلى الرغم مما حصل من أمر مؤسف لأحد أبناء المحافظة إلا أنه لن ينال من عمق تماسك هذا المجتمع، ورفضه لهذا الأعمال الإجرامية، وهو ما يمكن قراءته في كل تلك الوجوه التي لا تزال غير قادرة على استيعاب ما حدث، وتابع قوله: إن أهالي الشملي كافة يؤكدون تلاحمهم المطلق مع قيادة هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين وولي ولي العهد والجهات الأمنية لما فيه حماية الوطن العزيز والتصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد والعباد، متقدمين بأحر التعازي لذوي الشهداء والجنود البواسل.

وأكد العنزي أن أي حادثة أو رزية من فرق الجهل والبغي والعدوان لا تزيد هذا الوطن وأبناءه إلا بسالة ووحدة وترابطاً أكثر من سابقه، وأن كل هذه المحاولات المهزومة من قبل فلول الإرهاب لن تحقق هدفاً، ولن تؤدي إلى زعزعة أمننا واستقرارنا، بل ستزيدنا بحول الله قوة وإيماناً ورسوخاً أمام هذه الأعاصير التي تعصف بالمنطقة من حولنا، وقد تتسرب بعض أوبئتها إلينا، لكن مجتمعنا السعودي، بتماسكه وتلاحمه مع قيادته قادر بإذن الله على محاربة هؤلاء المجرمين واستئصال شأفتهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

فكر ضال يستهدف الشبان

وقال بندر رضيمان العنزي، إن هذا الفكر الضال الذي يستهدف شبابنا وهم في زهرة شبابهم عن طريق الإنترنت لا يجب أن يجعلنا نكتفي باللوعة والشعور بالفقد، وإنما يجب أن نعمل بجهد كبير على تحصين سياجاتنا، ورفع مستوى الحوار ليشمل الفئات المعرضة للإذعان لذلك الفكر الضال من صغار السن القابلين للانقياد، وأن نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا مع رجال الأمن البواسل للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن هذه البلاد وأهلها.

-