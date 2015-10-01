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وزير الأوقاف اليمني يزور مشروع «السلام عليك أيها النبي»

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وزير الأوقاف اليمني يزور مشروع «السلام عليك أيها النبي» وزير الأوقاف اليمني يزور مشروع «السلام عليك أيها النبي»

    زار وزير الأوقاف اليمني فؤاد عمر بن الشيخ أبوبكر، يرافقه وفد من علماء ودعاة اليمن، مشروع "السلام عليك أيها النبي". وكان في استقبالهم د. ناصر القرشي الزهراني مؤسس المشروع والمشرف العام.

وعبر أعضاء الوفد اليمني عن انبهارهم وإعجابهم بما رأوه في المعرض والمتحف من تجسيد لسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخدمة لسنته الشريفة بشكل عصري حضاري غير مسبوق.

وعقب الزيارة تم عقد جلسة علمية حوارية داخل مقر المشروع، ودارت الندوة حول واجب العلماء والدعاة في خدمة الإسلام ووجوب إظهار الصورة الحقيقية لشريعة الحب والخير والتسامح والسلام.

وتناولت الندوة الحديث عن اليمن وأحداثها والبشائر المقبلة لعودة الأمن والاستقرار والوحدة إلى رحابه. وأثنى الحاضرون على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته السمحة، والسعي لرأب الصدع وبذل الخير ونشر معاني الإخاء والمودة.

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