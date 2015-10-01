تسجيل 64 ألف ناخب و335 مرشحا

تبوك - نواف العتيبي

ارتفعت أعداد الناخبين والناخبات في الانتخابات البلدية بمنطقة تبوك في الدورة الثالثة مقارنة بالدورتين السابقتين حيث سجلت الدورة الثالثة الحالية 25174 ناخباً وناخبة بينما كان الإجمالي للدورتين الأولى والثانية مجتمعة 39200 ناخباً، وإجمالي عدد الناخبين والناخبات الذين سجلوا في الدورات الثلاثة 64374 ناخب وناخبة. وأوضح رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية أمين منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أن إجمالي عدد المرشحين والمرشحات بمنطقة تبوك بعد صدور الجداول الأولية بلغ 335 مرشحا ومرشحة منهم 279 مرشحا و56 مرشحة. وأن مدينة تبوك بها 57 مرشحا و16 مرشحة وستعلن القوائم النهائية لهم يوم 17/2/1437ه، وتبدأ حملات الدعاية للمرشحين والمرشحات يوم 17/2/1437 لمدة 12 يوماً تنتهي الساعة 12 مساء من يوم الخميس 28/2/1437ه. وأشار المهندس العمري إلى أن الجداول الأولية لقيد الناخبين أعلنت أمس في المراكز الانتخابية، كما ستعلن الجدول النهائي لهم يوم 27/1/1437ه، وستبدأ عملية الاقتراع يوم السبت الموافق 1/3/1437ه، وسوف تعلن النتائج يوم 2/3/1437ه. ولفت النظر إلى ان الدورة الثالثة للانتخابات البلدية بمنطقة تبوك شهدت إقبالا كبيراً من قبل المواطنين والمواطنات الذين قيدوا في فترة التسجيل الماضية مقارنة بعد الناخبين الذي قيدوا في الدورات السابقة منذ انطلاقة المجالس البلدية. وأكد أنه لا يحق لأي مرشح ومرشحة تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من قبل اللجنة المحلية وسوف يتم تسليم الترخيص للمرشح الموجود اسمه في القوائم النهائية يوم 17/2/1437ه، وأضاف رئيس اللجنة أن تقديم طلبات التراخيص يتم في مقر الفريق الإعلامي في مركز الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي بتبوك بالنسبة للمرشحين بمدينة تبوك أما المرشحات في المدرسة المتوسطة الثانية عشر بتبوك ومبنى الأمانة بالقسم النسائي وفي البلديات التابعة فسيتم تقديم طلبات الترخيص لدى المكاتب الانتخابية المساندة بالبلديات عبر قسميها الرجال والنساء، وأشاد المهندس العمري بارتفاع الوعي لدى المواطنين والمواطنات بمنطقة تبوك حول المشاركة في اختيار وترشيح الأكفاء سواء من الرجال أو النساء عبر هذه الانتخابات، وأضاف أن مشاركة المرأة سواء مرشحة أو ناخبة في الانتخابات كان دافعاً قوياً لزيادة عدد الناخبين والناخبات وذلك لإظهار دورها الرئيس في تنمية الوطن ومشاركة الرجل.