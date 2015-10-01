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سوريا تندد بالضربات الفرنسية فى أراضيها وتشيد بالمبادرة الروسية

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سوريا تندد بالضربات الفرنسية فى أراضيها وتشيد بالمبادرة الروسية سوريا تندد بالضربات الفرنسية فى أراضيها وتشيد بالمبادرة الروسية
ندد وزير الخارجية السورى فاروق المعلم الأربعاء بالضربات الجوية الفرنسية والبريطانية فى سوريا واصفا إياها بـ"الاعتداء على سيادة" سوريا و"أشاد" بمشروع القرار الروسى ضد الإرهاب.

وقال المعلم امام مجلس الأمن حسب النص الذى وزعته البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، ان "الأعمال العسكرية التى تقودها المملكة المتحدة وفرنسا على الاراضى السورية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولى و اعتداء على السيادة السورية".

وأضاف "أولئك الذين يريدون فعلا محاربة الإرهاب على الأراضى السورية يتوجب عليهم ان ينسقوا ويتعاونوا مع السورية التى يقوم جيشها لوحده بالمعركة ضد "الإرهاب".

و بالمقابل، أشاد المعلم بالمبادرة الروسية الهادفة إلى انشاء تحالف إقليمى ودولى لمحاربة الارهاب.
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