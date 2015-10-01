بالفيديو #ليلة_الابطال – أهداف الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

كعادته، كان كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بطل مباراة فريقه ضد مالمو السويدي والتي انتصر فيها 2-0 بأقدام البرتغالي يوم الأربعاء.

وحل ريال مدريد ضيفا على الفريق السويدي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو ثنائية ريال مدريد في الدقيقتين 29 و90.

الهدفين هما رقم 500 و501 في مسيرة الدون الاحترافية مع الأندية والمنتخبات.

كما أن رونالدو رفع رصيده إلى 323 هدفا بقميص ريال مدريد ليعادل رقم راؤول الهداف التاريخي للملكي.

الفوز جعل الريال يحافظ على صدارة المجموعة الأولى في مباراة لعبها بأقل مجهود ولم يدفع فيها المدرب رفائيل بنيتيز بكل من البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش في التشكيل الأساسي.

بأقل مجهود

لاحت أول فرصة خطيرة في المباراة (ق15) بعد مجهود رائع من الفرنسي كريم بنزيمة ومراوغة لدفاع مالمو حيث مرر الكرة لرونالدو الذي سددها ولكن الحارس تمكن من ابعادها.

تمكن الريال من التقدم (ق28) بعد مرتدة سريعة حيث وصلت الكرة لإيسكو ألاركون الذي مررها على طبق من ذهب للبرتغالي رونالدو الذي سددها قوية في شباك الفريق السويدي.

كاد الريال يضاعف النتيجة (ق41) بعد كرة شتتها الدفاع وصلت لداني كارباخال الذي سددها من مرة واحدة ولكنها ارتطمت بالعارضة.

مع بداية الشوط الثاني سدد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش كرة أرضية قوية بعد تهيئة بالصدر من ألبارو أربيلوا ولكنها مرت بجوار القائم.

أهدر إيسكو هدفا (ق66) بعد تبادل للكرة مع بنزيمة حيث دخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ولكنه سددها بصورة سيئة للغاية، ثم أخرج رفائيل بنيتيز مدرب ريال مدريد بنزيمة وأدخل بدلا منه الكرواتي لوكا مودريتش.

أخرج بنيتيز بعد ذلك (ق72) كوفاسيتش وأنزل بدلا منه الوافد الجديد الآخر لوكاس فاسكي ثم كاد روزنبرج يسجل هدف التعادل لمالمو برأسه ولكن الكرة مرت بجوار القائم في أخطر فرصة للفريق السويدي بالمباراة.

لعب مالمو منقوصا بداية من الدقيقة (ق78) بعد طرد لاعبه يوتون عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية لتدخل عنيف مع فاسكيز ثم نفذ بنيتيز أخر تغييراته (ق82) بخروج ايسكو ونزول الروسي دينيس تشيريشيف.

تألق فيلاد (ق84) عقب انقاذ فرصة بدأت من مودريتش الذي أرسل بينية وصلت للمنطلق كريستيانو الذي سددها قوية ولكن حارس الفريق السويدي أبعدها.

أضاف رونالدو الهدف الثاني بعد تمريرة من كارباخال لفاسكيز الذي أرسلها بدوره للبرتغالي الذي وضعها من لمسة واحدة داخل الشباك (ق90) ليعادل رقم الإسباني راؤول جونزاليس ويصبح الهداف التاريخي لريال مدريد في كل المسابقات (323 هدفا).

شاهد الهدفين من هنا