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بالصور..ضبط راكبة حاولت تهريب مستحضرات تجميل بـ4 ملايين جنيه

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بالصور..ضبط راكبة حاولت تهريب مستحضرات تجميل بـ4 ملايين جنيه بالصور..ضبط راكبة حاولت تهريب مستحضرات تجميل بـ4 ملايين جنيه
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة إحدى الراكبات تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل لدى عودتها من فرنسا لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات الراكبة اشتبه محمد الهادى ونميرى عبد الرحمن فى إحدى الحقائب الخاصة بها بإشراف شعبان نعمان وهاشم حسن وأحمد حسنين، حيث قام صلاح الدين محمد وماجد إبراهيم وحسن خلف بتفتيش حقائب الراكبة أمام حسن خلف ليتبين إخفاؤها للمضبوطات، والتى قدرت بنحو 4 ملايين جنيه.

وقام عبد الله خميس مدير إدارة الجمرك بالعرض على عمر سعد مدير جمارك المطار، والذى أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365