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القبض على شخصين سرقا فيلا سيدة ألمانية بحى الرويسات فى شرم الشيخ

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القبض على شخصين سرقا فيلا سيدة ألمانية بحى الرويسات فى شرم الشيخ القبض على شخصين سرقا فيلا سيدة ألمانية بحى الرويسات فى شرم الشيخ
نجحت مباحث شرم الشيخ فى كشف غموض سرقة فيلا سيدة ألمانية الجنسية مقيمة مع زوجها المصرى بحى الرويسات فى شرم الشيخ، حيث تمكنت من إلقاء القبض على شخصين أكدت التحريات أنهما وراء الحادث.

وكان اللواء مجدى موسي مدير امن جنوب سيناء قد تلقى اخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة شرم الشيخ يفيد بتلقيه بلاغا من "ا. ف. ح" 47 سنة ومقيم بالرويسات - شرم الشيخ، وزوجته المدعوة "ب. ا" المانية الجنسيه بانهما فوجئا عقب استيقاظهم من النوم بال?يلا محل سكنهما بمنطقه الرويسات بسرقة بعض محتويات ال?يلا عن طريق الدخول من نافذة، الصالة والمسروقات عبارة عن ( خزينه "safe box" بداخلها جواز سفر خاص بالمُبلغ وزوجته وبعض الاوراق الشخصية، و4 هاتف محمولة، لاب توب اسود اللون ، ساعة يد، 2 نظارة شمسية، مبلغ مالى وقدره 150 يورو، 2 حافظة جلدية)، ولم يتهما أحدا بالسرقة.

ونظرا لما تشكله تلك الواقعة من خطورة إجرامية فقد تم وضع خطة بحث وتحرى بإشراف اللواء/ محمد خريصة - مدير إدارة البحث الجنائى ضم كلا من العميد أسامة النواوى رئيس قسم المباحث الجنائية العقيد أحمد الحوشى رئيس فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ والرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، والنقيب محمد عادل، والنقيب محمد القمرى معاونى وحدة مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ.

وتوصلت التحريات إلى وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من "و. م. ف." 32 سنة عاطل ومقيم بشارع الخلو راغب بطنطا- الغربيه وكان يعمل مع المُبلغ منذ ثلاثه سنوات، و"م. س. ا." 22سنة عاطل ومقيم ش راغب باشا بطنطا - الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمنطقه الرويسات، وقاموا بالإرشاد عن المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على المسروقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365