فتاة معاقة ذهنيا تضع مولودا بـ"عين شمس" بعدما اغتصبها مجهول

استغل مجهول تجرد من كل مشاعر الإنسانية إعاقة فتاة "مختلة عقليا" واغتصابها حتى ولدت الفتاة سفاحا منه، حيث عثر الأهالى أمس على فتاة تصرخ فى الشارع من شدة الألم بمنطقة عين شمس فنقلوها لمستشفى هيلوبليس، وتبين أنها فى حالة وضع فدخلت غرفة العمليات وتم ولادتها وحررت المستشفى محضر بالواقعة وتولت نيابة عين شمس التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما عثر المارة والمواطنين بأحد شوراع عين شمس على فتاة "مختلة عقليا" وغير قادرة على النطق تصرخ من شدة الألم فتم نقلها فى سيارة أحد المواطنين إلى مستشفى هيلوبليس وولدت طفلة تم حجزها فى الحضانة وأخطرت المستشفى قسم شرطة عين شمس بالواقعة، تم إخطار اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة الذى أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

تبين من التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها مدير مباحث العاصمة أن الفتاة تعانى من تخلف عقلى واستغل مجهول إعاقتها واغتصبها بعد استدراجها حتى حملت منه سفاحا وكبر الجنين فى بطن أمه حتى شعرت بآلام الولادة أثناء وجودها بالشارع، ولم يتم تحديد هويتها أو أسرتها، حيث تم التحفظ على الفتاة وتم حجز طفلتها المولودة بالمستشفى لتأمر نيابة عين شمس بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية الفتاة .

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