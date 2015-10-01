أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التجمع": نُراهن على وعى المواطن فى الانتخابات ونتخوف من المال السياسى

Google+ Print
"التجمع": نُراهن على وعى المواطن فى الانتخابات ونتخوف من المال السياسى "التجمع": نُراهن على وعى المواطن فى الانتخابات ونتخوف من المال السياسى
قال محمد فرج أمين التثقيف بحزب التجمع، إن حزبه يُراهن بمرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة على أمرين أولهما، وعى المواطنين بعد أن شهدت ثورتى "يناير" و"يونيو"، والأمر الثانى قرب المرشحين للشارع ودرايتهم بالمشاكل التى تعانى منها دوائرهم الانتخابية، وانتمائهم لحزب عريق يضع على رأس أولوياته قضية العدالة الاجتماعية.

وأضاف أمين التثقيف بحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، لأن التخوفات التى لدى حزبه فيما يخص ملف الانتخابات البرلمانية تتلخص فى أن العملية الانتخابية ما زالت قائمة على العلاقات التقليدية العائلية منها والقبلية، إضافة إلى أن بعض الأماكن لا يزال هناك بها صدى للخطاب الدينى، وأخرى يتحكم فيها المال السياسى.

- التجمع: "حملات الفقراء" أسلوب مرشحينا فى الدعاية الانتخابية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر