"التجمع": نُراهن على وعى المواطن فى الانتخابات ونتخوف من المال السياسى

قال محمد فرج أمين التثقيف بحزب التجمع، إن حزبه يُراهن بمرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة على أمرين أولهما، وعى المواطنين بعد أن شهدت مصر ثورتى "يناير" و"يونيو"، والأمر الثانى قرب المرشحين للشارع ودرايتهم بالمشاكل التى تعانى منها دوائرهم الانتخابية، وانتمائهم لحزب عريق يضع على رأس أولوياته قضية العدالة الاجتماعية.

وأضاف أمين التثقيف بحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، لأن التخوفات التى لدى حزبه فيما يخص ملف الانتخابات البرلمانية تتلخص فى أن العملية الانتخابية ما زالت قائمة على العلاقات التقليدية العائلية منها والقبلية، إضافة إلى أن بعض الأماكن لا يزال هناك بها صدى للخطاب الدينى، وأخرى يتحكم فيها المال السياسى.

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