أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة" تنتظر رد مجلس الوزراء لتسويق 1.7 مليون قنطار قطن الموسم الحالى

Google+ Print
"الزراعة" تنتظر رد مجلس الوزراء لتسويق 1.7 مليون قنطار قطن الموسم الحالى "الزراعة" تنتظر رد مجلس الوزراء لتسويق 1.7 مليون قنطار قطن الموسم الحالى
أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الوزارة فى انتظار رد مجلس الوزراء حول المذكرة التى تم عرضها بنتائج الاجتماعات الأخيرة للجنة تسويق القطن الموسم الحالى، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن المصرى ولجنة تجارة القطن بالداخل وجمعية منتجى القطن والاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك بعد الاتفاق مبدئيا على آليات توفير الدعم لاستلام محصول القطن التجارى للموسم الحالى بـ1300 جنيه سعر قنطار القطن الوجه البحرى، و1150 جنيها لقنطار القطن للوجه القبلى يراعى تكلفة الزراعة، فى مساحة بلغت 248 ألف فدان متوقع إنتاج 1.7 مليون قنطار قطن.

فيما كشف تقرير وزارة الزراعة، مواصلة الجمعيات الزراعية استلام 30 ألفا و800 فدان من محصول قطن الإكثار، بأسعار جيزة 90 و80 و75 بأسعار 1250 جنيها للقنطار، وجيزة 86 بـ1400 جنيه على أن يسلم المزارع المحصول للجمعيات الزراعية، وأخذ مستحقاته فورا عقب تسليم المحصول، بهدف شراء أقطان الإكثار من المزارعين للحفاظ على سلالة الأقطان المصرية النقية وحمايته التقاوى من الخلط مع السلالات الأخرى.

- بنك الإسكندرية ووزارتا الزراعة والتعليم يطلقون مبادرة للترويج للقطن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365