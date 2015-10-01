"الزراعة" تنتظر رد مجلس الوزراء لتسويق 1.7 مليون قنطار قطن الموسم الحالى

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الوزارة فى انتظار رد مجلس الوزراء حول المذكرة التى تم عرضها بنتائج الاجتماعات الأخيرة للجنة تسويق القطن الموسم الحالى، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن المصرى ولجنة تجارة القطن بالداخل وجمعية منتجى القطن والاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك بعد الاتفاق مبدئيا على آليات توفير الدعم لاستلام محصول القطن التجارى للموسم الحالى بـ1300 جنيه سعر قنطار القطن الوجه البحرى، و1150 جنيها لقنطار القطن للوجه القبلى يراعى تكلفة الزراعة، فى مساحة بلغت 248 ألف فدان متوقع إنتاج 1.7 مليون قنطار قطن.

فيما كشف تقرير وزارة الزراعة، مواصلة الجمعيات الزراعية استلام 30 ألفا و800 فدان من محصول قطن الإكثار، بأسعار جيزة 90 و80 و75 بأسعار 1250 جنيها للقنطار، وجيزة 86 بـ1400 جنيه على أن يسلم المزارع المحصول للجمعيات الزراعية، وأخذ مستحقاته فورا عقب تسليم المحصول، بهدف شراء أقطان الإكثار من المزارعين للحفاظ على سلالة الأقطان المصرية النقية وحمايته التقاوى من الخلط مع السلالات الأخرى.

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