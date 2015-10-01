منسق قائمة "صحوة مصر": كثرة الطعون تهدد بحل البرلمان المقبل

أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق قائمة صحوة مصر ، أن القائمين على قائمة "صحوة مصر" كانت تريد الاستفادة من الدستور الذى ميز بعض الفئات وجعل القوائم مغلقة، مؤكدا أنه لولا انسحاب القائمة بسبب الإجراءات التى وصفها بالـ"تعجيزية" لكان للانتخابات شأن آخر.

وشدد على أن البرلمان القادم هو الأخطر فى تاريخ مصر لأنه جاء بعد ثورتين، كاشفاً عن تخوفاته من حل البرلمان بسبب كثرة الطعون عليه.

وأضاف "عبد الجليل" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الأربعاء، أن فكرة تأسيس قائمة "صحوة مصر" كانت نابعة من وجود قلق شعبى على مستقبل البلاد، وكنا نختار مرشحى القائمة بناءً على استطلاع لمختلف الفئات الشعبية.

وتابع: "حكم المحكمة بإعادة الكشف الطبى للمرشحين أمر غريب خاصة أنه لصالح شخص مجهول ليس له مصلحة، وأن القائمة لم تطعن على حكم المحكمة بإعادة الكشف الطبى للمرشحين ولكن على صيغة قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتنفيضه، مشيراً إلى أن حكم المحكمة بإعادة الكشف الطبى على المرشحين يتصادم مع بيان اللجنة العليا للانتخابات بعد إعادته.

وأوضح عبد الجليل مصطفى: "كان من الإنصاف أن تتحمل الدولة قيمة إعادة الكشف الطبى للمرشحين، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أتاحت للمرشحين الجدد إجراء كشف طبى خلال 12 يوماً وأتاحت 3 أيام فقط للقادمين.

وعن تخوفاته بشأن عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، قال "عبد الجليل":" الشعب المصرى لديه رواسب من الماضى بتزوير الانتخابات لـ30 عاماً، وتمنينا انتخابات ديمقراطية بعد الثورة".

وبشأن رفض خوض رجل الأعمال أحمد عز، القيادى بالحزب الوطنى المنحل، الانتخابات، أوضح أن اللجنة لم ترفض أحمد عز بالرغم من أنه أفسد الحياة السياسية فى عهد مبارك، لكنها رفضته بسبب الإجراءات وعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة.

ولفت "عبد الجليل" إلى أنه لا يختلف اثنان من المصريين على أن أحمد عز أفسد الحياة السياسية فى مصر طيلة العهد البائد.

وحول تعديل الدستور، قال "عبد الجليل":"على المطالبين بتعديل الدستور قراءته وفهمه أولاً، فهو نتيجة خبرات كبيرة ووعى بمستقبل هذا الوطن".