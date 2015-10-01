سفارة فلسطين بالقاهرة تحتفل برفع علم فلسطين فى الأمم المتحدة

احتفلت سفارة دولة فلسطين فى القاهرة بمراسم رفع علم فلسطين فى الأمم المتحدة، بحضور سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى ومدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة سوسن غوشة وموظفى وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين ولفيف من الشخصيات العامة وأبناء الجالية الفلسطينية والإعلاميين، وذلك بعد مشاهدة خطاب الرئيس محمود عباس خطابه أمام الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

ووجه السفير الشوبكى رسالة دعم وتأييد للخطوات التى قامت بها القيادة الفلسطينية المتمثلة بسيادة الرئيس محمود عباس وخطابه التاريخى، واعتبر الشوبكى أن رفع علم فلسطين إلى باقى الدول المجاورة، والذى جاء عقب تصويت دول بأغلبية ساحقة بالخطوة المهمة فى تاريخ الشعب الفلسطينى، لأنها حصيلة تضحياتهم ونضالهم المستمر، ونتاج تضامن الأمة العربية والدول الصديقة من حول العالم، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعطى فلسطين الشرعية الكاملة للانضمام للمؤسسات الدولية وتملكها حقوقها القانونية والسياسية التى تمكنها من مجابهة إسرائيل لحماية حقوق الشعب الفلسطينى حتى الوصول إلى لحظة الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

شهد الحفل رفع الأعلام الفلسطينية من قبل الحاضرين مرددين هتافات مساندة للحق الفلسطينى، بتقرير مصيره ودعم القيادة الفلسطينية فى كافة الخطوات التى تنتهجها، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

جدير بالذكر، أنه قد رفع العلم الفلسطينى أمس الأربعاء، للمرة الأولى فى مقر هيئة الأمم المتحدة فى نيويورك، على المدخل الرئيسى لمقر المنظمة الدولية ولأول مرة منذ إنشائها، إلى جانب أعلام الدول الـ193 الأعضاء فى الأمم المتحدة، وعلم الفاتيكان الذى على غرار فلسطين يتمتع بوضع الدولة غير العضو، فى حدث هام له رمزية سياسية كبيرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجينس ليكيتوفت، وعدد من كبار المسئولين الدوليين.

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