أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قيادى بـ"المؤتمر": جولات ومؤتمرات بالمحافظات لدعم مرشحينا بالانتخابات

Google+ Print
قيادى بـ"المؤتمر": جولات ومؤتمرات بالمحافظات لدعم مرشحينا بالانتخابات قيادى بـ"المؤتمر": جولات ومؤتمرات بالمحافظات لدعم مرشحينا بالانتخابات
قال عمرو محسن مساعد رئيس حزب المؤتمر إن الحزب سيبدأ عددا من الجولات الميدانية للمحافظات المختلفة لدعم مرشحيه فى انتخابات البرلمان بعدما بدأت فترة الدعاية أول أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية ستشهد حضور قيادات الحزب على رأسهم الربان عمر صميدة رئيس المؤتمر.

أضاف محسن لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيعقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة لدعم مرشحيه بالفردى كما سيشارك فى المؤتمرات التى تعقدها قائمة فى حب بالمحافظات المختلفة لدعم مرشحيه بالقائمة.

- حزب المؤتمر تعليقا على زيارة الرئيس لأمريكا:مصر تعود لريادة المنطقة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر