قيادى بـ"المؤتمر": جولات ومؤتمرات بالمحافظات لدعم مرشحينا بالانتخابات

قال عمرو محسن مساعد رئيس حزب المؤتمر إن الحزب سيبدأ عددا من الجولات الميدانية للمحافظات المختلفة لدعم مرشحيه فى انتخابات البرلمان بعدما بدأت فترة الدعاية أول أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية ستشهد حضور قيادات الحزب على رأسهم الربان عمر صميدة رئيس المؤتمر.

أضاف محسن لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيعقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة لدعم مرشحيه بالفردى كما سيشارك فى المؤتمرات التى تعقدها قائمة فى حب مصر بالمحافظات المختلفة لدعم مرشحيه بالقائمة.

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