"الداخلية": مباراة الزمالك مع النجم الساحلى باستاد بتروسبورت بدون جمهور

قال مصدر بوزارة الداخلية، إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التقى قيادات الوزارة والجهات المعنية بالإشراف على تأمين المباريات وتم الاتفاق على إقامة مباراة الزمالك مع النجم الساحلى فى إياب نصف النهائى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة بدون جمهور.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حضور المباراة يقتصر على ممثلى نادى الزمالك وبعض الأعضاء وعدد من المجندين والشرطيين لتشجيع الفريق ودعمه أمام خصمه.

ووجه مسئولو نادى الزمالك الشكر لوزير الداخلية وقيادات الوزارة على اهتمامهم بالرياضة وحرصهم على دعم الأندية المصرية فى البطولات الخارجية بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.