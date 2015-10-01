حظك اليوم: توقعات الأبراج الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 1 أكتوبر 2015

>مولودة برج الحمل قوية تتحمل الصعاب بصورة واضحة تستطيع أن تفعل ما تريد وتنجح فى بيتها وعملها بدون مساعدة الرجل، وتحتاج للرجل مثل كل النساء وتشعر بحاجاتها للرومانسية والحب والود، برغم قوة شخصيتها فإن الحب جزء أساسى من حياتها.>هذه السيدة يحسدها الجميع لجاذبيتها الطاغية تستطيع أن تخطف أى متابعين لها بصورة واضحة وتكون هى الملكة فى كل مكان تتواجد به، امرأة الثور لها نشاط واضح تظهر من خلاله مفاتنها وجمالها الهادئ، خطواتها ثابتة سواء فى مجال العمل أو فى اتخاذ القرارات الحاسمة.>امرأة برج الجوزاء زئبقية لا تستطيع معرفة من هى فكل امرأة تحمل داخلها صفات وخصال مجموعة من السيدات، فى جسد واحد، ودائمًا ما يحتار الناس فى معاملة امرأة برج الجوزاء لهذا الاختلاف والتناقض.>متناقضة هى امرأة برج السرطان فمرة تجدها رومانسية ورقيقة مثل القمر فى ليلة بدر، ومرة امرأة شرسة هذه السيدة تمر بأربع حالات فى الشهر باختلاف حجم القمر تارة فى منتهى النعومة والأحلام وفى الثانية تجدها فى منتهى الكآبة وفى الثالثة عصبية والمرة الرابعة تجدها امرأة قوية وحازمة.>سيدة برج الأسد تملك خصالاً حميدة وسيدة الرومانسية الأولى، فهى تعيش للحب وبالحب، كثير من الرجال يتمنون الارتباط بها لشخصيتها المرحة وأسلوبها الرقيق لديها العديد من الأصدقاء الذين يثقون بها ويقدرونها.>قد يبدو لمن يتعايش مع برج العذراء أن من ينتموا إليه هم بنفس الصفات الملائكية ذي الأجنحة البيضاء ولكن العكس صحيح هذه المرأة لها مميزاتها وعيوبها كسائر نساء البشر، فى عالم الفلك والأبراج رجال العذراء مميزين جدًا بصفات حميدة عن النساء فى هذا البرج.>الأنوثة الطاغية هى العلامة المميزة لامرأة برج الميزان، ونعومتها تخفى وتستر قدرة عقلها على مسايرة الحياة كالرجال هى ذكية جدًا وحكيمة ورزينة وعاقلة تصلح للزوج الثرى المثقف ابن العائلات الارستقراطية.>على الرغم من افتقارها لمقاييس الجمال المعروفة والصارخة إلا أن امرأة برج العقرب جذابة جدًا وأنوثتها طاغية، وتنظر فى بعض الأحيان على عكس الحقيقة كأنثى ضعيفة ولكنها بذلك تضلل المحيطين بها، وهن قليللات اللاتى يلجأن إلى هذا، ولكن سيدة برج العقرب إنسانة من طراز معتدل.>كلما وجدت امرأة منفتحة على الحياة تحب البهجة وتفعلها تجدها من برج القوس تعشق الحياة المليئة بالحركة والازدحام لأنها تؤمن بالناس وتحب الجميع، صريحة جدًا ويمكن لصراحتها هذه أن تزعج بعض المحيطين بها ولكنها لا تبالى.>يتدخل المنطق فى أى قرار تتخذه امرأة برج الجدى، هذه السيدة مشاعرها جياشة لكن بعد اتخاذ القرار السليم من وجهة نظرها، منظمة مضيافة وكريمة وهى قادرة على الاستقلال لأنها طموحة ولكنها تسعى لنجاح زوجها وأولادها.>مواليد برج الدلو من النساء ناجحات فى العمل ويصلن إلى أرقى وأعلى الوظائف، وعلى الرجل الذى يريد الارتباط من نساء هذا البرج أن يعى جيدًا أن لهذه السيدة أو الفتاة حرية خاصة واهتمامات، فإذا تركتها لحريتها المسئولية وهوايتها ستجد امرأة غاية فى الروعة والجمال والحفاظ على التقاليد، فهى سيدة مجتمع بمعنى الكلمة وناجحة فى العلاقات الاجتماعية والعائلية.>مولودة برج الحوت معروفة بجمالها الراقى غير الصارخ تظهر منسجمة فى كل شىء تعرف بأنوثتها الطاغية وحسن تصرفها مع الرجال وخصوصًا شريك حياتها