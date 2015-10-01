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الداخلية تقرر - الزمالك والنجم الساحلي على بتروسبورت

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الداخلية تقرر - الزمالك والنجم الساحلي على بتروسبورت الداخلية تقرر - الزمالك والنجم الساحلي على بتروسبورت

وافقت وزارة الداخلية على إقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية على ملعب بترو سبورت.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على الزمالك في إياب نصف نهائي المسابقة بعد الفوز عليه 5-1 في الذهاب.

فقد تقرر مبدئيًا إقامة لقاء الزمالك مع النجم الساحلي بملعب بتروسبورت، والأهلي مع أورلاندو بايرتس يوم الأحد بملعب السويس، قبل أن يرسل اتحاد الكرة المصري خطابا للاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء يطلب فيه نقل المباراتين لملعب برج العرب بناء على توصيات أمنية.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات لقناة TEN مساء الأربعاء: "انتهيت من اجتماعي مع مسؤولي وزارة الداخلية، فقد وافقوا على لعب المباراة على ملعب بتروسبورت".

وأضاف "سيحضر 2000 مجند من القوات المسلحة، وأعضاء فرق النادي الرياضية من فئات الناشئين".

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