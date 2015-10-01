مرتضى مازحا: الزمالك خسر 5 ' عشان الحسد '

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من خسارة الفريق أمام النجم الساحلي 1-5 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال مرتضى: "الزمالك قادر على التعويض، فمن فاز على أورلاندو بالأربعة، قادر على تسجيل 5 أهداف في النجم".

وأضاف: "إذا نجح الزمالك في التعويض، فهذه بطولة ثالثة للاعبين، أما إذا خرج الفريق، فهو بطل الدوري والكأس".

وواصل ساخرًا عبر قناة "TEN": "الزمالك خسر بالخمسة عشان الحسد".

وأتم مرتضى منصور: "أتمنى التوفيق للاعبي الأهلي والزمالك، ووصول الفريقين للمباراة النهائية".

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي إيابًا يوم السبت المقبل بملعب "بتروسبورت".