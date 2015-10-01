داعش ينشر مقطع فيديو لإعدام 7 أسرى من "البيشمركة" الكردية

نشر تنظيم "داعش" الإرهابى فى نينوى شمال غربى العراق الليلة مقطع مصور" فيديو " جديد لإعدام سبعة من أسرى قوات "البيشمركة" الكردية.

وقالت مصادر كردية إن مسلحى داعش يظهرون وهم يقومون بجلب الأسرى فى زى برتقالى اللون، الذى يرتديه أسرى داعش المحكوم عليهم بالإعدام، ويقومون بذبحهم، ويصورون الرأس موضوع فوق جسد الأسرى بعد ذبحهم.

وأظهر الفيديو أحد الأسرى من قوات البيشمركة وهو يتلو القران الكريم حتى اعدامه ذبحا على ايدى عناصر داعش فى مشاهد وحشية غير انسانية.

يذكر أن قوات"البيشمركة" تمكنت اليوم من تحرير17 قرية عراقية من سيطرة تنظيم داعش جنوب غربى كركوك شمالى العراق، فى عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 15 من الجنود الأكراد وإصابة 22 آخرين بجراح.