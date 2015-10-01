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مفاجأة.. جندى بريطانى ينتظر طفلا رغم تفجير خصيتيه فى أفغانستان عام 2010

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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة أحد الجنود البريطانيين، ويدعى شاون ستوكر، 25 عاماً، فرغم تعرضه لإصابات خطيرة جداً فى عام 2010 وتفجير خصيتيه إلا أنه لم يفقد حظوظه فى تحقيق حلم الإنجاب.

القصة بدأت بانفجار قنبلة فى المدرعة التى تقل شاون داخل أفغانستان منذ 5 أعوام، وأدت إلى بتر ساقيه وأصابعه وتفجير خصيتيه وحدوث إصابات بالغة بذراعه وكتفه وعينيه.

ورغم ذلك تمكن الأطباء حينذاك من إنقاذ حياة الجندى البريطانى، وساعدوه فى استعادة 30% من بصره، كما نجحوا فى استخراج بعض الحيوانات المنوية من خصيته المدمرة وقاموا بتجميد النطف وحفظها داخل الأجهزة المخصصة لذلك، للحفاظ على قدرته على الإنجاب مستقبلاً.

وأشار التقرير إل أن زوجته فيانسيه بيرسيا، 23 عاماً، حامل الآن عقب عملية الحقن المجهرى، وتخصيب بويضتها معملياً باستخدام الحيوانات المنوية الخاصة بزوجها، والتى تم حفظها من عام 2010، وقت أن تعرض للحادثة، ومن المنتظر أن تلد طفلاً ذكراً خلال 3 شهور.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من الجدل أثير حول عملية تجميد البويضات، حيث أشارت بعض الدراسات والأبحاث الطبية إلى أنها تغير من طبيعة الحمض النووى DNA وتضر بصحة الطفل الذى يتم إنجابه بهذه الطريقة، بينما أكدت أبحاث أخرى فاعلية هذه التقنية، وأشارت إلى أنها آمنة تماماً، ويمكن استخدامها فى عملية الحقن المجهرى مستقبلاً حال تعرض الرجل صاحب هذه النطف إلى أى عارض حال بينه وبين الإنجاب، وما زلنا فى حاجة لبعض الأبحاث التأكيدية التى تفصل بين الفريقين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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