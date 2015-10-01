«سعادة» يستقطب 70 ألف مواطن

أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن برنامج سعادة تمكن من استقطاب أكثر من 70 ألف مواطن وبمعدل 737 عملية التحاق يوميا، لافتا إلى إجراء أكثر من 833 عملية جراحية من خلال البرنامج بمعدل 9 عمليات يوميا، و1162 مريضا ترددوا على المستشفيات بمعدل 13 عملية دخول يوميا، و12092 زيارة للعيادات الخارجية بمعدل 134 مريضا يوميا، موضحاً العديد من مزايا ومنافع البرنامج الذي يركز على إلزامية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وبسقف أعلى نصف مليون درهم سنويا للشخص الواحد.

جاء ذلك خلال مناقشة مبادرة «قيادات في خدمتكم» التي تنظمها إدارة خدمة المتعاملين بالهيئة أمس وبرنامج التأمين الصحي «سعادة» الذي يستهدف 130 ألف مواطن.

وشارك في الحلقة النقاشية الدكتورة حنان السويدي أخصائي رئيسي ببرنامج سعادة، حيث تلقت المبادرة على مدار ساعتين كاملتين العديد من الاتصالات الهاتفية من مختلف فئات المجتمع المحلي للاستفسار عن البرنامج ومراحل وأهداف هذا المشروع والفئات المستهدفة وآلية الاستفادة منه، والدور الرقابي للهيئة على مقدمي الخدمات الصحية والخدمات التي يغطيها البرنامج.

سهولة

ولفت الدكتور اليوسف إلى سهولة إجراءات التسجيل في «سعادة» من خلال تحديد الموعد عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني باستخدام رقم بطاقة الهوية وإدخال جميع البيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن الهيئة حددت أربعة مراكز ثابتة للتسجيل ومركز متنقل للمناطق البعيدة والفئات التي تحتاج إلى مساعدة مثل كبار السن وذوي الإعاقة.

وقال إن البرنامج يتيح للمستفيدين منه الحصول على العديد من خدمات الإقامة في المستشفى والمتمثلة في الإقامة في غرفة خاصة، ووحدة العناية المركزة، ومرافق للأطفال حتى سن 16 عاما، وتغطية المرافق بناء على توصية الطبيب للبالغين، والعمليات والتخدير، وزيارة الطبيب وخدمة التمريض، وخدمات المختبر والعلاجات التشخيصية والفيزيائية، والأدوية وعمليات نقل الدم في المستشفى، والعلاج الكيميائي، والأدوية عند مغادرة المستشفى، وخدمة الإقامة طويلة المدى.

خدمات

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الحصول على خدمات العيادات الخارجية مثل خدمات استشارة الطبيب العام والأخصائي والاستشاري، واستشارات المتابعة، وخدمات المختبر والخدمات التشخيصية، وخدمات العلاج الطبيعي، وجراحة اليوم الواحد، والأمراض المزمنة والأدوية، وباقة الحمل والولادة، والتطعيمات الأساسية للمواليد الجدد، وخدمات علاج الأسنان، والفحوصات الوقائية للرجال والنساء، والإضرابات العصبية والنفسية، والأمراض الجلدية، وفقدان السمع، والعناية المنزلية لكبار السن، وعلاجات حالات الإعاقة وغيرها من الخدمات.

في خدمتكم

أشادت شيخة الرحومي مدير إدارة علاقات المتعاملين في هيئة الصحة بدبي بوعي أفراد المجتمع المحلي، وحرصهم على الاستفادة من مبادرة قيادات في خدمتكم التي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة وجهودها المستمرة للتواصل مع المتعاملين عبر مختلف الوسائل والقنوات المتاحة والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.